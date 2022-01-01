Що ще цікавого трапилось у світі станом на 1 січня – дізнавайтесь у програмі.

У минулому випуску програми Вєсті Глобалайз: У космосі може існувати планета Х

Зміна статі у Швейцарії

Тепер на мапі світу з'явилася ще одна країна, що дозволяє змінювати стать, ґрунтуючись на самовизначенні, а не на медичних довідках та операціях. Мовиться про Швейцарію. Законний перехід дозволений вже з 1 січня.

В школах Японії не запитуватимуть стать дитини

Майже всі шкільні ради Японії відмовляються від гендерного поля у заявках. Тобто з наступного навчального року, який починається в країні з квітня, учні більше не вказуватимуть в анкетах свою стать.

"Чітерство" у відеоіграх

Канадські вчені почали досліджувати шахрайство на прикладі гри Whyville, яка з'явилася на світ у 1999 році. За розгадування завдань гравці отримують віртуальну валюту, яку згодом можна обміняти на різні речі для вашого героя.

68% аудиторії цієї гри були дівчатами віком від 8 до 13 років. І виявилося, що вони шахраювали з фінансами. Ігровими, звичайно ж.

Обледенілий кораблель у Владівостоц

Наприкінці грудня до російськго Владівостоку прибув суховантажний корабель прямісінько з Японії. Дорога була непростою, адже повністю все судно покрилося товстим шаром криги та снігу. Картина була доволі захопливо, а іронія її в тому, що назва корабля – "Сонячний Ріо".

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Новий випуск програми "Вєсті Глобалайз": дивіться відео