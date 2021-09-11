Вести Глобалайз: В Лондоне антиваксеры необычным способом хотели остановить город

Антиваксеры реально думали, что таким образом все загорится красным для автомобилистов и город остановится. Эти кнопкодавы назвали свой протест "демонстрацией против геноцида, тирании и ковидных паспортов".

О других событиях, которые произошли в мире по состоянию на 11 сентября – узнавайте в программе.

Обратите внимание В Лондоне антивакцинаторы при попытке штурма BBC перепутали здания

Афганистан и понятие "бача-пош"

Явление "бача-пош" стало известным для широкой общественности после исследований шведской журналистки Дженни Нордберг. Впервые она столкнулась с такими детьми в 2009 году, когда приезжала в Афганистан, чтобы ознакомиться с вопросами прав женщин.

Во время интервью с одной из местных политиков, журналистке удалось познакомиться с ее детьми. У нее 3 дочери и 1 сын, ему примерно 6 лет. Как оказалось впоследствии, это был не мальчик, а тоже девочка.

Так Дженни Нордберг и открыла для себя совсем другой мир, в котором приходится жить афганским девушкам.

Стоит заметить В Афганистане талибы силой забирают 12-летних девушек в сексуальное рабство

Миграция бабок

Из Британии пытаются сбежать в соседнюю Ирландию бабки. Ученые забили тревогу, когда появился доклад "Состояние бабок 2021", который охватил почти 1,5-миллиона сообщений от 17 тысяч наблюдателей, которые вели подсчеты с 1970 года.

В отчете говорится, что более 40% видов увеличили среды своего существования, а 10% – уменьшили. Вроде ничего страшного не произошло, но любые пертурбации в мире насекомых или животных вредят круговороту в природе.

К теме В киевском Комфорт Тауне неизвестные разбросали колбасу с ядом для животных

Итальянский Хоббит

37-летний Николас Джентиле в 2018 году решил, что хочет жить как любимый герой его книг и фильмов. Выкупив участок в поселке Букьянико, недалеко от Рима, взял лопату в руки и начал большое строительство.

К слову, весь процесс он "документировал" в своем инстаграме, за которым следят уже более 85 тысяч человек. Работу кондитера, конечно, пришлось бросить, чтобы посвятить всего себя этому делу.

Сколько стоила ему эта долина – не признается. Заверил только, что потратил все сбережения.

Больше выпусков программы "Вести Глобалайз" можно посмотреть по ссылке

Смотрите выпуск программы "Вести Глобалайз" за 11 сентября: видео