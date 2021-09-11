Про інші події, які відбулись у світі станом на 11 вересня – дізнайтесь у програмі.

Зверніть увагу У Лондоні антивакцинатори при спробі штурму BBC переплутали будівлі

Дивіться випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 11 вересня: відео