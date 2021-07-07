Вести Глобалайз: В Мексике появилась группировка боевых фермеров

В Мексике 3 тысячи мичоаканских фермеров, которые выращивают авокадо, вооружились, чтобы противостоять картелям. Однако, по мнению чиновников страны, банда под названием Pueblos Unidos ничем от них не отличается.

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Соцсети и реальность

Отредактированные фото в соцсетях портят самооценку немалому количеству людей, поэтому некоторые страны пытаются с этим бороться. В Норвегии блогеры должны сообщать о своих отредактированных фотографиях. В то же время в Великобритании говорят о специальных обозначениях для публикаций, которые монетизируются.

Движение #Metoo

Движение #Metoo приобрело популярность в 2017 году, когда женщины со всего мира в соцсетях рассказывали об изнасилованиях. Тогда знаменитости также начали говорить о сексуальных домогательствах со стороны других не менее известных мужчин. Например, комика Билла Косби даже посадили за это. Однако теперь Верховный суд Пенсильвании освободил его из тюрьмы, что очень возмутило активисток движения.

Инструмент развлечений людей

В США пытаются спасать китообразных от главной угрозы – людей. Они верхом катаются на товарищеском дельфине в Техасе. Эксперты предупреждают, что это может стать смертельной ошибкой для самого животного. Дельфин настолько привык к людям, что даже начал травмироваться.

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Летающее такси

В Словакии гибридный автомобиль-самолет AirCar перелетел между аэропортами городов Нитра и Братислава. За рулем был сам разработчик Стефан Кляйн. По его словам, на разработку такого уникального аппарата ушло почти 2 года и примерно 2 миллиона евро. Тестовый полет длился около 35 минут.

Приложение команды Трампа GETTR

После того, как страницу Дональда Трампа в твиттере заблокировали, он анонсировал для своих последователей надежную и открытую соцсеть, где каждый будет выражать свое мнение. Однако новое приложение GETTR полностью напоминает твиттер по своему функционалу. В СМИ платформу уже даже окрестили клоном детища Джека Дорси.

Проблема бездомных в США

В Лос-Анджелесе планируют создать "запретные зоны", в которых нельзя строить лагеря для бездомных. Прежде всего говорится о целых поселениях, где люди без жилья строят себе укрытия. Они уже настолько разрослись, что становятся похожими на микрорайоны. Для полного искоренения проблемы бездомных, в Лос-Анджелесе придется создать тысячи мест в приютах.

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Вакцинация животных

Компания Zoetis, которая занимается вопросами здоровья животных, делится вакцинами от COVID-19. Она пожертвовала 11 тысяч доз препарата примерно 70 зоопаркам в США. Первые экспериментальные дозы ввели в Оклендском зоопарке. Укол получили тигры, медведи, горные львы и хорьки.

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Выпуск программы "Вести Глобалайз" за 6 июля: смотрите видео