Вести Глобалайз: Папа Римский выступил против культуры отмены

Папа Франциск критикует культуру отмены. Он заявляет, что она не оставляет простора для свободы выражения мнений.

Другие события, которые произошли в мире по состоянию на 15 января – узнайте в программе.

Интересно Папа Римский призвал людей прививаться и осудил фейки о вакцинации

Проблемы людей с именем Ковид

Над бизнесменом Ковидом Капуром часто насмехаются из-за его имени. Аккаунт мужчины в твиттере превратился в место, куда может прийти кто-нибудь, чтобы "потролить" Капура. Поэтому он вынужден использовать фейковое имя.

Умер крыса-разведчик Магава

Магава – крыса-герой, которая вынюхивала мины, умерла в возрасте 8 лет. Свои последние дни, эта гигантская африканская крыса провела в руках волонтеров, играя любимыми игрушками. Наученный выявлять химическое соединение в составе взрывчатки, Магава расчистил более 141 тысячи квадратных метров земли.

Подробнее читайте здесь Более 5 лет обезвреживал взрывчатки: в Камбодже умерла крыса-разведчик Магава

В Великобритании нашли ихтиозавра

В водохранилище Ратленд обнаружили огромного окаменевшего "морского дракона" – ихтиозавра. Найти его удалось в Великобритании во время работ по благоустройству водоема.

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