Про інші події, які відбулись у світі станом на 15 січня – дізнавайтесь у програмі.

Цікаво Папа Римський закликав людей щепитися і засудив фейки про вакцинацію

Проблеми людей з ім'ям Ковід

З бізнесмена Ковіда Капура часто насміхаються через його ім'я. Акаунт чоловіка у твітері перетворився на місце, куди може прийти будь-хто, щоб "потролити" Капура. Тому він змушений використовувати фейкове ім'я.

Помер пацюк-розвідник Магава

Магава – пацюк-герой, який винюхував міни, помер у віці 8 років. Свої останні дні, цей гігантський африканський щур провів у руках волонтерів, граючись улюбленими іграшками. Навчений виявляти хімічну сполуку у складі вибухівки, Магава розчистив понад 141 тисяча квадратних метрів землі.

Детальніше читайте тут Понад 5 років знешкоджував вибухівки: у Камбоджі помер пацюк-розвідник Магава

У Великій Британії знайшли іхтіозавра

У водосховищі Ратленд знайшли величезного скам'янілого "морського дракона" – іхтіозавра. Знайти його вдалося у Великій Британії під час робіт з доброустрою водойми.

Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі: дивіться відео