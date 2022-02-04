Вести Кремля: В Африке появились прихожане РПЦ
Источник:"Вести Кремля"
Русская православная церковь создала административные структуры в Африке. Местные священники уже даже провели службу. РПЦ в Африке – этакая "месть" за признание там Православной церкви Украины.
О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 4 февраля – узнавайте в программе.
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Немецкие журналисты в России
Журналистам немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle запретили заходить в Госдуму. Соответствующее поручение подготовил председатель Вячеслав Володин. Это решение стало ответом на запрет вещания телеканала RT DE в Германии.
Юлианский календарь
В РПЦ предложили, чтобы Россия перешла на юлианский календарь. Заговорят ли об этом серьезно – неизвестно.Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно посмотреть по ссылке.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 4 февраля: смотрите видео