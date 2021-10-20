Вести Кремля: Географические знания Шойгу
Источник:"Вести Кремля" на 24 канале
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что во время российской военной операции освободили территорию в 550 тысяч квадратных километров в Сирии. Однако страна в 3 раза меньше – 185 тысяч квадратных километров.
О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 20 октября – узнайте в программе.
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Автономный рунет
В России захотели создать самостоятельный интернет, который будет контролировать правительство – рунет. Однако сторонники идеи в меньшинстве, но в Кремле активно работают над агитацией.
Московский патриархат против интернета
Патриарх Кирилл считает, что интернет перечеркивает все то, что дети изучают в школе. По словам кремлевского патриарха, всемирная паутина якобы еще и воспитывает в детях неприятие школьных знаний.
Посмертная экспертиза
Суд в Архангельске назначил посмертную экспертизу психического здоровья правозащитника Сергея Мохнаткина. Российская прокуратура считает, что есть сомнения в его психической полноценности.Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно посмотреть по ссылке.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 20 октября: смотрите видео