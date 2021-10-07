Вести Кремля: Кадыров фактически "признал", что Крым – это Украина

В Чечне 7 октября состоялась очередная инаугурация Рамзана Кадырова. Во время речи главы Республики позади было четко заметно карту с Крымом в составе Украины.

О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 7 октября – узнайте в программе.

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Российский детский политический канал

На создание детского общественно-политического канала в России из бюджета выделили 189 миллионов рублей. Его планировали запустить еще в 2018 году. Теперь ежегодно – с 2022 до 2024 года – новое СМИ будет получать финансирование в размере 63 миллионов рублей.

Новое заявление Медведева

Экс-президент России Дмитрий Медведев отличился новым заявлением. Политик предостерег провластную партию "Единая Россия" от головокружения после успеха на парламентских выборах.

Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно посмотреть по ссылке.

Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 7 октября: смотрите видео