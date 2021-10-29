Вести Кремля: Ким Чен Ына "оздоравливают" черными лебедями

В Северной Корее из-за проблем с продовольствием пропагандируют потребление мяса черного лебедя. Его "чудодейственные" свойства рекламируют даже на местном телевидении.

О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 29 октября – читайте дальше.

Интересно Вести Кремля: Россиянам запретили производить каменные топоры

Шило на мыло

Террористы "Талибана" попросили Россию обеспечить поставку в Афганистан российской вакцины от коронавируса "Спутник V", хотя раньше они запрещали прививаться. Однако пока неизвестно, чем именно талибы за это будут платить.

Российский "рокетмен"

У директора Росгвардии Виктора Золотова появилась возможность стать настоящим российским "рокетменом". Все потому, что там решили закупить противотанковые ракеты.

Жириновский подал иск против себя

Владимир Жириновский подал в суд на одного из депутатов Госдумы, обидевшись на свои же слова. Речь идет о Валерии Рашкине, который их процитировал. Теперь Жириновский требует признать свои слова ненастоящими, ведь они якобы портят его деловую репутацию.

Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно просмотреть по ссылке

Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 29 октября: смотрите видео