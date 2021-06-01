Вести Кремля: Коммунисты России выступили против лидера Rammstein

Представители партии "Коммунисты России" обвинили лидера Rammstein в екстремизме. Они планируют пожаловаться на новый клип немецкого музыканта Тилля Линдемана.

Какие еще курьезные события произошли в России по состоянию на вторник, 1 июня – в программе.

К теме Вести Кремля: Лукашенко исполнил желание Путина искупаться в холодном море

Линдеманн увлекся Россией

Лидер Тиль Линдеманн слишком увлекся Россией. В последнее время большинство клипов немца — о России: и "Любимый город", и коллаборация со Светланой Лободой.

Жириновский отметился заявлением о детском возрасте

Владимир Жириновский предложил считать детским возраст до 30 лет. По его словам, до этого периода россияне ничего не понимают.

Стивен Сигал стал членом партии России

Бывший голливудский актер Стивен Сигал стал членом партии "Справедливая Россия – За правду". Он вступил в партию с инициативами по защите экологии.

Актуально "Друг Путина" Стивен Сигал вступает в российскую партию

В России засекретили сведения об имуществе силовиков

Госдума засекретила данные об имуществе своих судей, прокуроров, работников силовых структур и их близких. Федеральная служба безопасности уже удалила со своего сайта сведения о доходах своего руководства за 10 лет.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 1 июня: смотрите видео