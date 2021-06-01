Які ще курйозні події трапились у Росії станом на вівторок, 1 червня – у програмі.

До теми Вєсті Кремля: Лукашенко виконав бажання Путіна скупатись у холодному морі

Ліндеманн захопився Росією

Лідер Тіль Ліндеман занадто захопився Росією. Останнім часом більшість кліпів німця — про Росію: і "Любимый город", і колаборація зі Світланою Лободою.

Жириновський відзначився заявою про дитячий вік

Володимир Жириновський запропонував вважати дитячим вік до 30 років. За його словами, до цього періоду росіяни нічого не розуміють.

Стівен Сігал став членом партії Росії

Колишній голлівудський актор Стівен Сігал став членом партії "Справедлива Росія – За правду". Він вступив до партії з ініціативами щодо захисту екології.

Актуально "Друг Путіна" Стівен Сігал вступає у російську партію

У Росії засекретили відомості про майно силовиків

Держдума засекретила дані про майно своїх суддів, прокурорів, працівників силових структур та їхніх близьких. Федеральна служба безпеки вже видалила зі свого сайту відомості про доходи свого керівництва за 10 років.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 1 червня: дивіться відео