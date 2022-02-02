Вести Кремля: Напуганный Путин решил завербовать кибербойцов

В Роскомнадзоре заявили, что метавселенные способствуют появлению виртуальной политической реальности. В Кремле этого не на шутку испугались, поэтому Владимир Путин решил завербовать лучших кибербойцов мира.

О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 2 февраля – узнавайте в программе.

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Дистанция Путина

Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Однако их переговоры стали поводом для шуток, ведь политики несколько часов сидели на расстоянии нескольких метров друг от друга.

Обмен опытом Пупы и Лупы

Российскую Центральную избирательную комиссию пригласили наблюдать за референдумом в Беларуси относительно внесения изменений в Конституцию, поэтому в честности его результатов теперь можно не сомневаться. В то же время белорусское МВД готово поделиться с Росгвардией опытом пресечения беспорядков.

Кимтавр

Ким Чен Ын представил документальный фильм о своих достижениях, который длится почти 2 часа. Оказалось, что он и гениальный политик, и военный командующий, и аграрий, а главное – профессиональный всадник.

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Угрозы в Госдуме

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов присягнул "отрезать головы" членам семьи бывшего юриста "Комитета против пыток", а также тем, кто переведет соответствующий видеоролик на русский язык. Однако десятки СМИ все-таки растиражировали его угрозу.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 2 февраля: смотрите видео