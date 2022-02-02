Про інші курйозні події, які відбулися у Росії станом на 2 лютого – дізнавайтесь у програмі.
До теми Укріплення "русского міра": Путін назвав головну місію усіх росіян
Дистанція Путіна
Володимир Путін зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Однак їхні переговори стали приводом для жартів, адже політики кілька годин сиділи на відстані кількох метрів один від одного.
Обмін досвідом Пупи й Лупи
Російську центральну виборчу комісію запросили спостерігати за референдумом у Білорусі щодо внесення змін до Конституції, тож у чесності його результатів тепер можна не сумніватися. Водночас білоруське МВС готове поділитися з Росгвардією досвідом припинення безладів.
Кімтавр
Кім Чен Ин представив документальний фільм про свої досягнення, який триває майже 2 години. Виявилося, що він і геніальний політик, і військовий командувач, і аграрій, а головне – професійний вершник.
Цікаво "Культовий образ лідера": в КНДР заборонили носити шкіряні плащі
Погрози у Держдумі
Депутат Держдуми від Чечні Адам Делімханов присягнув "відрізати голови" членам родини колишнього юриста "Комітету проти тортур", а також тим, хто перекладе відповідний відеоролик на російську мову. Однак десятки ЗМІ таки розтиражували його погрозу.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 2 лютого: дивіться відео