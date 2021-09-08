Вести Кремля: Пропагандиста Киселева "отправил в нокаут" коронавирус

Российского пропагандиста Дмитрия Киселева госпитализировали с коронавирусом. Врачи пока оценивают его состояние как средней тяжести.

О других событиях, произошедших в России по состоянию на 8 сентября – в программе.

К теме Состояние средней тяжести: пропагандист Киселев заразился коронавирусом

Рогозин пригласил Маска к себе домой

Глава "Роскосмоса" пригласил Илона Маска к себе домой. Дмитрий Рогозин хочет поговорить с главой SpaceX о космосе и внеземной жизни. "Я уже поставил разогревать чайник", – написал в своем твиттере российский чиновник.

Кадыров ищет лучшего художника

В Чечне объявили конкурс на лучший рисунок семьи Рамзана Кадырова. Лучшие художники получат по 500 тысяч рублей.

Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно посмотреть по ссылке

Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 8 сентября: смотрите видео