Вести Кремля: Путин нашел главного пофигиста России

Посол России в Швеции сказал, что россияне "с**ли на санкции Запада". Виктор Татаринцев обсуждал с журналистами возможность вступления Швеции в НАТО, и именно эта тема "пробудила" бурю эмоций.

О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 14 февраля – узнавайте в программе.

К теме "С**ли на санкции Запада": посол России в Швеции поразил культурой дипломатии

День святого Валентина – под запрет

Скандальный депутат от Госдумы Виталий Милонов в очередной раз отметился абсурдной идеей запрета. На этот раз политик предложил запретить в России День святого Валентина.

В допинге россиянки на Олимпиаде виноват дед

Мама российской спортсменки объяснила, почему у ее дочери нашли допинг на Олимпийских играх. Мол, у фигуристки допинг обнаружили из-за лекарств дедушки. Все якобы из-за стакана, из которого пил пенсионер.

Кардинально новый президент Туркменистана

Президент Туркменистана объявил о намерении уйти с поста и провести досрочные президентские выборы. Гурбангулы Бердымухамедов решил "открыть дорогу" молодым – своему 40-летнему сыну.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 14 февраля: смотрите видео