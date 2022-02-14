Про інші курйозні події, які відбулися у Росії станом на 14 лютого – дізнавайтесь у програмі.

До теми "С**ли на санкції Заходу": посол Росії у Швеції вразив культурою дипломатії

День святого Валентина – під заборону

Скандальний депутат від Держдуми Віталій Мілонов вчергове відзначився абсурдною ідеєю заборони. Цього разу політик запропонував заборонити у Росії День святого Валентина.

У допінгу росіянки на Олімпіаді винен дід

Мама російської спортсменки пояснила, чому у її доньки знайшли допінг на Олімпійських іграх. Мовляв, у фігуристки допінг виявили через ліки дідуся. Усе нібито через склянку, з якої пив пенсіонер.

Кардинально новий президент Туркменістану

Президент Туркменістану оголосив про намір піти з посади та провести дострокові президентські вибори. Гурбангули Бердимухамедов вирішив "відкрити дорогу" молодим – своєму 40-річному сину.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 14 лютого: дивіться відео