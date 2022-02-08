Вести Кремля: Путин "приготовил" себе ящик
Источник:"Вести Кремля"
Владимир Путин пригласил Эммануэля Макрона на переговоры в зал, внимание в котором привлек огромный стол. Однако позади российского президента была и другая деталь, похожая на ящик.
О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 8 февраля – узнавайте в программе.
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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 8 февраля: смотрите видео