Вести Кремля: В России строят очередной Путин Таун
Источник:"Вести Кремля" на 24 канале
Не так давно строительством №1 в России был дворец Путина возле Геленджика. Теперь Путину строят еще одну резиденцию за 50 миллиардов рублей возле Ново-Огарево. В новом комплексе будет больница, ледовая арена и гостиничный комплекс.
Какие еще курьезные события произошли в России по состоянию на вторник, 20 июля – в программе.
Предыдущий выпуск Вести Кремля: Путин подрабатывал помощником Трампа на выборах
Продление сроков службы
Путин предложил дать ему право продлевать сроки службы в армии маршалам, генералам и адмиралам флота. Сейчас они могут служить до 70 лет. Новый законопроект предусматривает, что президент сможет по своему усмотрению продлевать с ними контракт.
Огурцы массово уничтожают в Беларуси
В Беларуси слишком низкие цены на огурцы. Целая тонна таких овощей стоит около 40 долларов, а производство обходится гораздо дороже. В связи с этим белорусы их массово уничтожают.Более выпусков программы "Вести Кремля" можно посмотреть по ссылке.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 20 июля: видео