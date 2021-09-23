Вести Кремля: Российские казаки будут бороться с "колумбайном"

После стрельбы в пермском университете российские казаки заявили, что будут предотвращать такие случаи и остановят волну так называемых "колумбайнов". Они готовы охранять школы в России.

Подробнее о других событиях, которые произошли в России по состоянию на 23 сентября – узнайте в программе.

Обратите внимание Вести Кремля: Кадыров по-чеченски отреагировал на слова Байдена

Убеждения руководителя госбезопасности России

Секретарь совета безопасности России Николай Патрушев убежден, что на Западе женятся с животными. По его словам, организуют открытую дискриминацию людей, которые поддерживают "традиционные ценности".

Дискриминация из-за фамилии

Российский тренер и футболист Дмитрий Хохлов судится с Facebook, поскольку тот блокирует его из-за фамилии. Алгоритмы соцсети определяют фамилию как такую, что оскорбляет украинцев. Хохлов просит компенсацию за моральный ущерб.

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Полный выпуск "Вести Кремля" за 23 сентября: смотрите видео