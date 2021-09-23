Вести Кремля: Российские казаки будут бороться с "колумбайном"
Источник:"Вести Кремля" на 24 канале
После стрельбы в пермском университете российские казаки заявили, что будут предотвращать такие случаи и остановят волну так называемых "колумбайнов". Они готовы охранять школы в России.
Подробнее о других событиях, которые произошли в России по состоянию на 23 сентября – узнайте в программе.
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Убеждения руководителя госбезопасности России
Секретарь совета безопасности России Николай Патрушев убежден, что на Западе женятся с животными. По его словам, организуют открытую дискриминацию людей, которые поддерживают "традиционные ценности".
Дискриминация из-за фамилии
Российский тренер и футболист Дмитрий Хохлов судится с Facebook, поскольку тот блокирует его из-за фамилии. Алгоритмы соцсети определяют фамилию как такую, что оскорбляет украинцев. Хохлов просит компенсацию за моральный ущерб.Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно посмотреть по ссылке.
Полный выпуск "Вести Кремля" за 23 сентября: смотрите видео