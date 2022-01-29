Вести Кремля. Сливки: "Лучшие" артисты только для Путина

Литва не пустила на свою территорию российского певца Хабиба. Внесла в список "невъездных" и Наташу Королеву. Теперь они остались для Владимира Путина.

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Навальный в Time

Алексей Навальный появился на обложке всемирно-известного журнала Time. Большое интервью с политиком издания опубликовало в честь годовщины его возвращения в Россию.

Кадыров и 300 миллиардов

Рамзан Кадыров заявил, что Россия выделяет "на содержание народа Чечни" 300 миллиардов рублей в год. Глава Чечни заверил, что без этих денег невозможно просуществовать.

К теме "На месте Путина захватил бы Украину": в Кремле ответили на слова Кадырова

Ингаляция с водкой

Русский академик Сергей Колесников посоветовал делать ингаляции водкой, чтобы защититься от Омикрона. Это возмутило сообщество, ведь спирт обладает антисептическим эффектом, но точно не убивает вирусы.

Бездомные собаки

Депутат Забайкальского края Александр Михайлов предложил отстреливать бездомных собак, а зоозащитников казнить. Он объяснил, что вырос в деревне, где в убийстве собак не было ничего необычного.

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