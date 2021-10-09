Вести Кремля. Сливки: Лукашенко не уйдет до последнего
Источник:"Вести Кремля. Сливки" на 24 канале
Александр Лукашенко не понимает, почему его хотят прогнать с кресла президента Белоруси. Он считает, что человек может возглавлять страну столько раз, сколько хочет.
Какие еще события произошли в России в течении недели – в программе.
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Терешкова – любимица Путина
Валентина Терешкова – первая космонавтка мира, депутатка в течение 55 лет. Она выступает за пожизненное президентство Владимира Путина и имеет с ним общие предпочтения. Возможно, поэтому открывала первое заседание нового созыва.
Награда для Ролдугина
Путин наградил российского виолончелиста Сергея Ролдугина орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Очевидно, этому поспособствовала дружба с президентом и оффшоры.
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Носки или нацизм
Суд арестовал бездомного, сушившего носки у Вечного огня. Его задержала полиция, было заведено дело о вандализме. Потом обвинение переквалифицировано в "реабилитацию нацизма".Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно посмотреть по ссылке.
Смотрите итоговый выпуск программы "Вести Кремля. Сливки": видео