Вести Кремля. Сливки: Лукашенко поразил пенсионерок отвагой перед COVID-19

Александр Лукашенко, мягко говоря, несерьезно относится к коронавирусу. В одной из больниц он снимал маску, пожимал руки больным пациентам и утверждал, что он – настоящий.

Какими курьезными событиями запомнилась неделя в России – узнайте в программе.

К теме "Живой я", – Лукашенко демонстративно снял маску в палате с больными COVID-19

Публичная сора Кадырова и Симоньян

Глава Чечни Рамзан Кадыров публично поссорился с редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян. Это случилось после резонансной драки, произошедшей в Новой Москве.

В России отметили "Великую Октябрськую революцию"

В Якутии отметили 104-ю годовщину "Великой Октябрьской революции". Там организовали "праздничное" шествие, а вечером демонастрация продолжилась факельным парадом.

Роскомнадзор против ЛГБТ-сообщества

Роскомнадзор хочет ввести запрет для онлайн-кинотеатров на показ фильмов и сериалов, где есть пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и девиаций.

Обратите внимание ЛГБТ, чайлдфри и радикальный феминизм в России хотят приравнять к экстремизму

Лавров рассказал о причинах ксеноофобии в Казахстане

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о причинах ксеноофобии в Казахстане. Он считает, что "отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик".

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