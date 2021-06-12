Вести Кремля. Сливки: Россияне попросили Меркель отремонтировать дороги

В Омской области России жители села Верхний Карбуш обратились к Ангеле Меркель. Они попросили канцлера Германии помочь с ремонтом дорог. Это обусловлено тем, что город когда-то основали немцы.

Какими еще событиями запомнилась неделя в России – в программе.

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Чеченская "Российская Федерация"

Имя жительницы Чечни Фатимы Хазуевои переименовали в документах на "Российскую Федерацию". Ее раньше называли вероятной второй женой Кадырова. Обычно такая замена происходит в случае, когда государство скрывает информацию об имуществе чиновников и их родственников.

Комплексы Путина

Блогер Василий Уткин рассказал о встрече с президентом России. Он пояснил, что Владимир Путин не пожал ему руку, ведь "стесняется быть рядом с высокими людьми". Также Уткин напомнил, что заметил это уже не впервые.

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Новое заявление Кирилла

Патриарх Кирилл заявил, что верующие смогут проходить сквозь стены. Он пояснил, что христиане не подчиняться законам физики и получат возможности, как у Иисуса Христа.

Атака цикад

Российские СМИ массово начали распространять новости о "атаку цикад" на Джо Байдена за несколько минут до вылета в Европу. Пропагандистка Ольга Скабеева даже сказала, что насекомых было миллиарды.

Тюрьма для РПЦ

В СМИ появилась информация, якобы Русская Православная Церковь хочет, чтобы ей передали в собственность тюрьму "Кресты". Интерес священнослужителей к тюрьмам стал причиной появления многих мемов.

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Пропаганда ЛГБТ

Роскомнадзор проверит премию "Муз-ТВ", где российские звезды получали награды. Власти подозревают, что на событие могла быть пропаганда гомосексуальности. Некоторые мужчины были в женских платьях, а Филиппа Киркорова и Давида Манукяна сопровождали обнаженные мужчины.

Хованского будут судить

В Петербурге правоохранительные органы арестовали российского блогера Юрия Хованского. Его обвиняют в публичных призывах к терроризму. Теперь блоггеру грозит до 7 лет лишения свободы.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 12 июня: смотрите видео