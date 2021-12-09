Вести Кремля: На учителя завели экстремизм из-за маленькой зарплаты
Источник:"Вести Кремля" на 24 канале
Российский учитель объявил о публичном эксперименте – попытке прожить месяц на зарплату, которая является очень низкой. На следующий день на него завели уголовное дело об экстремизме.
О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 9 декабря – читайте далее.
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Автомобиль за газ
В Чечне по поручению Рамзана Кадырова на дорогах госслужащие с автоматами ловили должников за газ и даже отнимали у них имущество. Речь идет о принудительной возможности потери автомобилей.
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что оправдательные приговоры очень выросли. Он раскритиковал местных чиновников. Однако за 2021 год российские суды оправдали лишь 1% обвиняемых.
Интернет-вмешательство
Лига безопасного интернета зафиксировала якобы первые попытки подготовки вмешательства в президентские выборы 2024 года в России. Мол, в сети массово покупают аккаунты для вмешательства в "честное народоизбрание".Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно посмотреть по ссылке.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 9 декабря: смотрите видео