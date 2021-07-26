Вести Кремля: Захарова избила манекен, чтобы поддержать спортсменов
Источник:"Вести Кремля" на 24 канале
Представительница МИД России Мария Захарова избила манекен с надписью"Пресса". Такое ее поведение вроде бы должно было поддержать российских спортсменов.
О других курьезах, которые произошли в России по состоянию на 26 июля – читайте далее.
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Путину указали направление движения
Компания Aiisa, которой пытались запретить производить презервативы с изображением отдельных лиц на упаковке, выиграла дело в Европейском суде по правам человека. В частности, там было и лицо Владимира Путина.
"Культурный шок" Навки
Российская олимпийская чемпионка Татьяна Навка сделала скандальное заявление о мужчинах в художественной гимнастике. Она раскритиковала спортсмена из Испании Кристофера Бенитеса и заявила, что от его выступления у нее "культурный шок".Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно посмотреть по ссылке.
Выпуск программы "Вести Кремля" за 26 июля: смотрите видео