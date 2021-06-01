Вести.UA: Юрий Луценко наговорил лишнего в интервью

"Прямой" канал удалил запись интервью Юрия Луценко ведущим Тарасу Березовцу и Питеру Залмаеву. Бывший генпрокурор Украины, вероятно, наговорил лишнего – комментировал "пленки Медведчука" в частности.
О других курьезные событиях, которые произошли в Украине по состоянию на вторник, 1 июня – в программе.
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Добкин "активно" продвигает кампанию
Предвыборная кампания Михаила Добкина продолжается. На этот раз он организовал праздник в Харькове по случаю Дня защиты детей. В то же время он дарил Pop IT и развлекался вместе с детьми.
Дубинский переживает за отношения с Беларусью
Бывший депутат "Слуги народа" Александр Дубинский начал защищать Беларусь от санкций. По его словам, вводя санкции создают основания для того, чтобы ухудшились торгово-экономические отношения.
Шария лишили статуса беженца
Литва лишила пророссийского блогера Анатолия Шария статуса беженца. Он обжаловал соответствующее решение, однако в случае неудачи Шарию всегда могут выдать российское гражданство.Больше выпусков программы "Вести.UA" можно посмотреть по ссылке.
Полный выпуск программы "Вести.UA" за 1 июня: смотрите видео