Вести.UA: Кива заявил о репрессиях из-за коммунистической шапки

Илья Кива заявил, что его вызывают в Офис генерального прокурора из-за шапки с коммунистической символикой. Впрочем, в ведомстве опровергли слова нардепа и отметили, что не вручали повестку.

Какие еще курьезные события произошли в Украине на пятницу, 25 июня – в программе.

К теме Кива говорит, что получил повестку на допрос через советскую шапку: в прокуратуре отрицают

Добкин заставил Нардеп из "Голоса" раздеться в прямом эфире

В эфире одного из украинских телеканалов депутат от "Голоса" Юлия Клименко заявила, что Виктор Янукович обманул всю страну. В то же время экс-нардеп Михаил Добкин обратил внимание на белый и голубой цвет в одежде политика. В ответ она демонстративно сняла с себя белый пиджак.

Ляшко снял одежду в прямом эфире

Бывший народный депутат Олег Ляшко разделся по пояс во время программы, которую ведет Юрий Луценко. Сам экс-генпрокурор предложил назвать эту акцию "Последняя рубашка для зеленой власти". И заявил, что может тоже снять пиджак.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 25 июня: смотрите видео