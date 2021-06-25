Які ще курйозні події сталися в Україні станом на п'ятницю, 25 червня – у програмі.

До теми Кива каже, що отримав повістку на допит через радянську шапку: у прокуратурі заперечують

Добкін змусив нардепку з "Голосу" роздягнутися в прямому ефірі

В ефірі одного з українських телеканалів депутатка від "Голосу" Юлія Клименко заявила, що Віктор Янукович обдурив всю країну. Водночас екснардеп Михайло Добкін звернув увагу на білий і блакитний колір у вбранні політикині. У відповідь вона демонстративно зняла з себе білий піджак.

Ляшко зняв одяг у прямому ефірі

Колишній народний депутат Олег Ляшко роздягнувся по пояс під час програми, яку веде Юрій Луценко. Сам ексгенпрокурор запропонував назвати цю акцію "Остання сорочка для зеленої влади". І заявив, що може теж зняти піджак.

Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 25 червня: дивіться відео