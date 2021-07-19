Вести.UA: Медведчук преданно рекламирует статью Путина
Источник:"Вести.UA" на 24 канале
Пророссийский политик Виктор Медведчук активно защищает статью Владимира Путина об Украине. Он считает, что президент России указал на недостатки, которые не дают сделать Украину конкурентоспособной.
Какие еще курьезные события произошли в Украине по состоянию на понедельник, 19 июля – в программе.
Предыдущий выпуск Вести.UA. Жир: Депутаты Медведчука хотят быть незаметными в Раде
Тищенко угостил коллег странным коктейлем
"Слуга народа" Николай Тищенко принес в Верховную Раду странный коктейль. Напиток был в бутылке от Borjomi и имел коричный цвет. Он угостил им своих коллег. На видео, которое появилось в сети, видно, что нардепы передавали бутылку друг другу по залу.
Повышение налогов
Украинская власть решительно взялась за теневой бизнес и налоги, чтобы пополнить Госбюджет. Политики хотят ликвидировать все "лазейки" и повысить налоги для определенных сфер бизнеса.
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Шевченко спел в Беларуси
Народный депутат Евгений Шевченко, ставший известным своей любовью к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко, снова оскандалился. Он спел на сцене музыкального фестиваля "Славянский базар".Больше выпусков программы "Вести.UA" можно посмотреть по ссылке.
Полный выпуск программы "Вести.UA" за 19 июля: видео