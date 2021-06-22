Вести.UA: Путин взялся за украинскую историю

Владимир Путин написал научную статью к 80-летию Второй мировой войны. Непонятно почему, но глава Кремля вспомнил Украину и оккупацию Крыма. Более того, он заявил, что во всем виноваты США и Европа.

Подробнее о других курьезных событиях, которые произошли в Украине, по состоянию на вторник, 22 июня – в программе.

Предыдущий выпуск Вести.UA. Жир: Об отставке Авакова снова заговорили

Верещук не понимает требования Байдена

Запад до сих пор считает Украину очень коррумпированным государством. Именно коррупция и является главной причиной того, что Украина до сих пор не вступила в НАТО. Президент США Джо Байден призвал власти бороться с проблемой, но нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук не понимает, что именно нужно делать.

Странный марш ОПЗЖ

Скандальный нардеп от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива вместе со своими коллегами 22 июня устроил очень странное действо. На территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне устроили так называемый марш. Таким образом они хотели "отметить" память воинов "Великой Отечественной войны".

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Полный выпуск программы "Вести.UA. Жир" за 22 июня: видео