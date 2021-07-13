Вести.UA: "Слуга народа" Шевченко стал сторонником Путина

Владимир Путин написал статью об Украине. Она очень понравилась "слуге народа" Евгению Шевченко. Он считает, что работа "очень сильная и со смыслом".

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Железняк и изменения в "Голосе"

Появилась информация, что фракция "Голос" 12 июля, проголосовала за увольнение председателя Ярослава Железняка. Сам политик эту информацию отрицает. Однако известно, что соответствующее письмо уже отправили на рассмотрение спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Филатов собирается полететь в космос

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что готовится полететь в космос на корабле Ричарда Брэнсона. Он ожидает, что станет вторым человеком в независимой Украине после Леонида Каденюка, который побывал в космосе, а также первым космическим туристом.

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Выпуск программы "Вести.UA" за 13 июля 2021: смотрите видео