Какими еще событиями запомнилась эта неделя Украины – в программе.

К теме Инициатива "слуг": депутаты хотят запретить судам останавливать действие санкций СНБО

Рабинович во Франции рассказывал о фашизме в Украине

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович по приглашению Сената Франции посетил парламент. Пророссийский депутат выступил по поводу возрождения фашизма и призвал Европу помочь Украине в борьбе с радикализмом".

Тищенко задержал вылет самолета

В одном из столичных аэропортов 23 июня задержали вылет самолета, который выполнял рейс Киев – Ужгород. В сети появилось видео, на котором нардеп Николай Тищенко снимает видео на фоне судна. Мол, именно из-за выходки "слуги народа" произошла задержка.

Верещук не понимает требования Байдена

Запад до сих пор считает Украину очень коррумпированным государством. Президент США Джо Байден призвал власти бороться с этой проблемой. Впрочем, нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук не понимает, какие требования имеет в виду глава Белого Дома.

Обратите внимание Мы не понимаем, о каких проблемах с коррупцией в Украине говорит Байден, – "слуга" Верещук

Путин взялся за украинскую историю

Владимир Путин написал научную статью к 80-летию Второй мировой войны, в которой смог вспомнить Украину и оккупацию Крыма. Глава Кремля также заявил, что во всем виноваты Соединенные Штаты Америки и Европа.

Кива заявил о репрессиях из-за коммунистической шапки

Илья Кива заявил, что его вызывают в офис генерального прокурора из-за шапки с коммунистической символикой. Впрочем, в ведомстве опровергли слова нардепа и подчеркнули, что не вручали повестку.

Киркорову запретили въезд в Украину

Филипп Киркоров будет находиться в списке лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Туда он попал по решению СБУ. Певец часто проводил пропагандистские концерты. Он высказывался в поддержку оккупации Крыма и называл полуостров "российской территорией".

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Полный выпуск программы "Вести.UA. Жир" за 26 июня: смотрите видео