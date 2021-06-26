Якими ще подіями запам'ятався цей тиждень в Україні – у програмі.
До теми Ініціатива "слуг": депутати хочуть заборонити судам зупиняти дію санкцій РНБО
Рабінович у Франції розповідав про фашизм в Україні
Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович на запрошення Сенату Франції відвідав парламент. Проросійський депутат виступив з приводу відродження фашизму і закликав Європу "допомогти Україні в боротьбі з радикалізмом".
Тищенко затримав виліт літака
Верещук не розуміє вимоги Байдена
Захід досі вважає Україну дуже корумпованою державою. Президент США Джо Байден закликав владу боротись з цією проблемою. Втім нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук не розуміє, які вимоги має на увазі очільник Білого Дому.
Зверніть увагу Ми не розуміємо, про які проблеми з корупцією в Україні говорить Байден, – "слуга" Верещук
Путін взявся за українську історію
Володимир Путін написав наукову статтю до 80-річчя Другої світової війни, в якій спромігся згадати Україну та окупацію Криму. Очільник Кремля також заявив, що у всьому винні Сполучені Штати Америки та Європа.
Кива заявив про репресії через комуністичну шапку
Ілля Кива заявив, що його викликають до Офісу генерального прокурора через шапку з комуністичною символікою. Втім у відомстві спростували слова нардепа і наголосили, що не вручали повістку.
Кіркорову заборонили в’їзд в Україну
Філіп Кіркоров перебуватиме у списку осіб, які загрожують національній безпеці України. Туди він потрапив за рішенням СБУ. Співак часто проводив пропагандистські концерти. Він висловлювався на підтримку окупації Криму й називав півострів "російською територією.
Повний випуск програми "Вєсті.UA. Жир" за 26 червня: дивіться відео