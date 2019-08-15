Вести Кремля: ОМОН планирует переворот в России. Путин нашел себе балерину
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 15 августа – омоновцы РФ жалуются на власть. Поэтому может следующая акция протеста пройдет не за Пыниным сценарию. Дойдет до того, что опора режима против самого режима восстанет и свергнет его. Путин похоже нашел суженую – на балете он поцеловал руку маленький балерине. А может он тестирует молодую кровь, которая может помочь вечно держаться на троне.
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Источник: 24 канал
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