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      Вести Кремля: ОМОН планирует переворот в России. Путин нашел себе балерину

      Вести Кремля 118 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 15 августа – омоновцы РФ жалуются на власть. Поэтому может следующая акция протеста пройдет не за Пыниным сценарию. Дойдет до того, что опора режима против самого режима восстанет и свергнет его. Путин похоже нашел суженую – на балете он поцеловал руку маленький балерине. А может он тестирует молодую кровь, которая может помочь вечно держаться на троне.

      Также в выпуске:

      В России поняли силу киберспорта и решили его потихоньку внедрять в школах.

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      Теги: Владимир Путин Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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