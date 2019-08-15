Вєсті Кремля: ОМОН планує переворот у Росії. Путін знайшов собі балерину

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 15 серпня – ОМОНівці РФ жаліються на владу. Тому може наступна акція протесту пройде не за Пиніним сценарієм. Дійде до того, що опора режиму проти самого режиму повстане і скине його. Путін схоже знайшов суджену – на одному з балетів він поцілував руку маленький балерині. А може він тестує молоду кров, яка може допомогти вічно триматися на троні.

Також у випуску: У Росії, зрозуміли силу кіберспорту і вирішили його помаленьку впроваджувати у школах.

Джерело: 24 канал