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      Вєсті Кремля: ОМОН планує переворот у Росії. Путін знайшов собі балерину

      Вєсті Кремля 571 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 15 серпня – ОМОНівці РФ жаліються на владу. Тому може наступна акція протесту пройде не за Пиніним сценарієм. Дійде до того, що опора режиму проти самого режиму повстане і скине його. Путін схоже знайшов суджену – на одному з балетів він поцілував руку маленький балерині. А може він тестує молоду кров, яка може допомогти вічно триматися на троні.

      Також у випуску:

      У Росії, зрозуміли силу кіберспорту і вирішили його помаленьку впроваджувати у школах.

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      Теги: Вєсті Кремля Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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