Вести Кремля. Сливки: Королевский шут Жириновский. Кто сыграет главные роли в "Брате-3"
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 2 марта – быть шутом короля дело нелегкое, но выгодное. Владимир Жириновский очень хорошо понимает: самый большой плюс такой работы в том, что можно нажить немалый капитал. Кто только не проводил спасательные операции российского кино, но наконец появился тот, кто сможет поднять кинематограф с колен. Но сделает он это не сам.
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Источник: 24 канал
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