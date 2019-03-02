Вести Кремля. Сливки: Королевский шут Жириновский. Кто сыграет главные роли в "Брате-3"

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 2 марта – быть шутом короля дело нелегкое, но выгодное. Владимир Жириновский очень хорошо понимает: самый большой плюс такой работы в том, что можно нажить немалый капитал. Кто только не проводил спасательные операции российского кино, но наконец появился тот, кто сможет поднять кинематограф с колен. Но сделает он это не сам.

Также в выпуске: Племянник Киселева пошел на экскурсию немецкими тюрьмами. Для чего российские шаманы сожгли пять верблюдов. В России изобрели "бухлодку". 19 миллионов на дым. Новое обращение во всех силовых ведомствах РФ. Московские попы меняют профессию. Чумачечая весна, россиянам не до сна. Хабиб нурмагомедов делает Эрмитаж приличным.