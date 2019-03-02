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      Вести Кремля. Сливки: Королевский шут Жириновский. Кто сыграет главные роли в "Брате-3"

      Вести Кремля 67

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 2 марта – быть шутом короля дело нелегкое, но выгодное. Владимир Жириновский очень хорошо понимает: самый большой плюс такой работы в том, что можно нажить немалый капитал. Кто только не проводил спасательные операции российского кино, но наконец появился тот, кто сможет поднять кинематограф с колен. Но сделает он это не сам.

      Также в выпуске:

      Племянник Киселева пошел на экскурсию немецкими тюрьмами.

      Для чего российские шаманы сожгли пять верблюдов.

      В России изобрели "бухлодку".

      19 миллионов на дым.

      Новое обращение во всех силовых ведомствах РФ.

      Московские попы меняют профессию.

      Чумачечая весна, россиянам не до сна.

      Хабиб нурмагомедов делает Эрмитаж приличным.

      blog_ava
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      Теги: Владимир Жириновский Новости России Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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