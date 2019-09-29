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      Вести переговоры с Вашингтоном опасно, – в российском МИДе раскритиковали действия США

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      Мария Захарова
      Мария Захарова / globalsib.com

      Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова обеспокоена публикацией стенограммы разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Русский дипломат считает, что это показало – вести переговоры с США опасно.

      Об этом она заявила в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале" российского телевидения, сообщает ТАСС.

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      По мнению Захаровой, теперь все понимают, что "звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться – опасно".

      Я согласна, что это (публикация стенограммы – 24 канал), безусловно, меняет картину, даже не картину, а, видимо, форму отношений между государствами, между странами, между лидерами, между политиками,
      – отметила представитель МИД РФ.

      Также дипломат считает, что негативные последствия от публикации США содержания переговоров лидеров двух государств "очень значительные". По ее словам, это – отвлечение внимания от вопросов и проблем, которые должны были бы заинтересовать мировое сообщество.

      "Если президент Зеленский воспримет этот колоссальный политический урок правильно, а на это у меня есть большая надежда, то вся ситуация в Украине может пойти по-другому", – сказала Захарова.

      Скандальный разговор Трампа и Зеленського – детали:25 июля 2019 года во время телефонного разговора с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.

      25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося двумя месяцами раньше. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

      Впоследствии оба лидеры возразили, что во время разговора оказывалось какое-либо давление. И именно из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.

      Отметим, что ради нацбезопасности Конгресс США планирует получить записи переговоров президента страны Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и с другими мировыми лидерами.

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Дональд Трамп Новости США Новости России Телефонный разговор Зеленского и Трампа
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