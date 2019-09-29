Вести переговори з Вашингтоном небезпечно, – в російському МЗС розкритикували дії США

Офіційну представницю МЗС РФ Марія Захарова занепокоєна публікацією стенограми розмови Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Російська дипломат вважає, що це показало – вести переговори зі США небезпечно.

Про це вона заявила у ефірі програми "Велика гра" на "Першому каналі" російського телебачення, повідомляє ТАСС.

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На думку Захарової, тепер всі розуміють, що "дзвонити в Вашингтон, вести переговори, зустрічатися – небезпечно".

Я згодна, що це (публікація стенограми – 24 канал), безумовно, змінює картину, і навіть не картину, а, мабуть, форму відносин між державами, між країнами, між лідерами, між політиками,

– наголосила представниця МЗС РФ.

Також дипломат вважає, що негативні наслідки від публікації США змісту переговорів лідерів двох держав "дуже значні". За її словами, це – відволікання уваги від питань та проблем, які повинні були б зацікавити світову спільноту.

"Якщо президент Зеленський сприйме цей колосальний політичний урок правильно, а на це у мене є велика надія, то вся ситуація в Україні може піти по-іншому", – сказала Захарова.

Скандальна розмова Трампа та Зеленського – деталі:25 липня 2019 року під час телефонної розмови з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.



25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.



Згодом обидва лідери заперечили, що під час розмови чинився будь-який тиск. Та саме через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.

Зазначимо, що задля нацбезпеки Конгрес США планує отримати записи переговорів президента країни Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним та з іншими світовими лідерами.