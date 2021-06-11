Вести.UA: Киву "засекретили" после согласования диссертации

Вуз, где защищал диссертацию Илья Кива, не хочет предоставлять журналистам запись и стенограмму заседания ученого совета, который одобрил его работу. Отказал СМИ именно Институт подготовки кадров Государственной службы занятости.
Подробнее о других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на пятницу, 10 июня – в программе.
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Интервью Гиркина приобщили к делу MH17
В Гааге продолжаются слушания по делу о сбитии рейса MH17. В то же время суд приобщил к делу о катастрофе интервью бывшего главаря российских боевиков Игоря Гиркина журналисту Дмитрию Гордону.
Поплавский идет в отставку
Михаил Поплавский заявил, что собирается уйти в отставку с поста ректора Киевского университета культуры и искусств. Однако вскоре после этого он выпустил новый эротический клип.Больше выпусков программы "Вести.UA" можно посмотреть по ссылке.
Полный выпуск программы "Вести.UA" за 11 июня 2021: смотрите видео