Вести.UA: Юлии Мендель нашли достойную замену – Никифорова

Во время визита Владимира Зеленского в США неожиданно на первый план вышел его пресс-секретарь Сергей Никифоров. Он может заменить Юлию Мендель.

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 2 сентября – узнайте в программе.

К теме Вмешалась даже Мендель: пресс-секретарь Зеленского неудачно пошутил над фото на фоне Белого дома

Арестович хочет переименовать Украину

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович предложил переименовать Украину. А также – он хочет отобрать у России бренд "русских".

Пескову страшно из-за встречи Байдена и Зеленского

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал поездку Зеленского к Джо Байдену. В Кремле испугались Украины из-за встречи мировых лидеров.

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