Вести.UA: Юлии Мендель нашли достойную замену – Никифорова

2 сентября 2021 , 19:27
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Источник:

"Вести.UA" на 24 канале

Во время визита Владимира Зеленского в США неожиданно на первый план вышел его пресс-секретарь Сергей Никифоров. Он может заменить Юлию Мендель.

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 2 сентября – узнайте в программе.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 2 сентября: смотрите видео

 

Автор: Ігор Гаврищак, Олексій Манютін