Вести.UA: в Кремле запылало из-за сотрудничества Украины и Британии
Источник:"Вести.UA"
Великобритания помогает Украине на фоне угрозы полномасштабной войны со стороны России. Борис Джонсон призвал русских матерей подумать о сыновьях. У кремлевских пропагандистов просто запылало по этому поводу.
О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 4 февраля – узнавайте в программе.
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Скандал в Минобразования
Министерство образования и науки не признало результатов голосования по избранию главы Киево-Могилянской академии. Там объявили новый конкурс. В то же время студенты готовят протест под правительством против решения Минобразования.
Вероятная отставка монастырского
В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении министра внутренних дел Дениса Монастырского. Сам глава МВД заверил, что у него есть поддержка от президента.Больше выпусков программы "Вести.UA" можно посмотреть по ссылке.
Полный выпуск программы "Вести.UA" за 4 февраля: смотрите видео