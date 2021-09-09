Вести.UA: Нардеп Тищенко придумал свою теорему

Депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что без монобольшинства Верховной Раде понадобилось бы 300 лет, чтобы проголосовать за все принятые законы. Он не смог объяснить, как вычислил такое число.

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Покупки мамы "слуги" Клочко

Мама депутата "Слуги народа" Андрея Клочко за 2 года потратила 14,5 миллиона гривен. Женщина, которой 70 лет, купила 2 квартиры и нежилое помещение в Киеве, дом под Броварами и новый автомобиль Tesla Model X.

Шахов "забыл" задекларировать имущество жены

Депутат "Доверия" Сергей Шахов не указал в декларации гражданскую жену, которой принадлежат коттеджи под Киевом, квартиры, паркоместа в центре столицы, земельные участки и компании. Всего под Киевом ей принадлежат 113 гектаров земли.

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