Вести.UA: Офис Президента занимается клонированием Зеленского

Украине удалось показать послам, как можно клонировать Владимира Зеленского. Лидер страны произнес речь и сам аплодировал.

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине на 24 декабря – читайте дальше.

К теме Ляп от Офиса Президента: Зеленский в видео из Гуты "выступил сам перед собой"

Марченко анонсировала новую "Паломницу"

Оксана Марченко анонсировала второй сезон "Паломницы". В нем, вероятно, будет больше поцелованных черепов, а в перерывах между катаниями на джипе станет больше диванных размышлений о жизни.

Харьковчанка набила тату с Тереховым

Жительница Харькова набила тату с портретом нового мэра Игоря Терехова. Теперь его процесс превращения в Геннадия Кернеса уже не остановить.

Подробнее читайте здесь Харьковчанка набила на ноге портрет нового мэра Терехова: фото "креатива"

Чаус обжалует увольнение в ОАСК

Николай Чаус обжалует свое увольнение из Днепровского районного суда. Сделает он это в "волчьем" Окружном административном суде, у которого давно "отказали тормоза".

Больше выпусков программы "Вести.UA" можно просмотреть по ссылке.

Полный выпуск программы "Вести.UA" за 24 декабря: смотрите видео