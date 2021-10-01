Вести.UA: В ОП хотят уволить Ирину Венедиктову

Офис президента якобы начал собирать подписать за отставку главы Офиса генпрокурора Ирины Венедиктовой. Однако такие слухи возникли уже не впервые.

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 1 октября – узнайте в программе.

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Место силы "слуг народа"

Народные депутаты от "Слуги народа" уже второй раз проводят встречу в Трускавце. Кое-кто из них добирался из Киева поездом. Среди таких политиков были Николай Тищенко, Елизавета Богуцкая и Евгений Брагар.

Разумкова могут уволить

"Слуги народа" планируют уволить спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Его отставку нардепы должны обсудить на съезде в Трускавце, однако только в случае, если этот вопрос поднимет глава фракции.

Выборы в Харькове

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь" сообщила, что на внеочередных выборах Харьковского городского главы политсила поддерживает Михаила Добкина. Выборы мэра Харькова проведут уже 31 октября.

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