Про інші курйозні події, які сталися в Україні станом на 1 жовтня – дізнайтесь у програмі.

Цікаво Вєсті.UA: ОПЗЖ встановила новий рекорд

Місце сили "слуг народу"

Народні депутати від "Слуги народу" вже вдруге проводять зустріч у Трускавці. Дехто з них добирався із Києва потягом. Серед таких політиків були Микола Тищенко, Єлизавета Богуцька та Євгеній Брагар.

Разумкова можуть звільнити

"Слуги народу" планують звільнити спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Його відставку нардепи мають обговорити на з'їзді у Трускавці, однак лише у випадку, якщо це питання підніме голова фракції.

Вибори у Харкові

Пресслужба "Опозиційної платформи – За життя" повідомила, що на позачергових виборах харківського міського голови політсила підтримує Михайла Добкіна. Вибори мера Харкова проведуть вже 31 жовтня.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 1 жовтня: дивіться відео