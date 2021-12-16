Вести.UA: Тимошенко учится играть на барабанах

В сети появилось видео, где Юлия Тимошенко стучит на барабанах. Игра напоминает "слаженность" власти в годы ее премьерства.

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Российский суд "попал в неловкое положение"

Кировский районный суд Ростова-на-Дону случайно предоставил доказательства присутствия российских наемников на Донбассе. Он рассматривал дело о коррупции местного чиновника. В приговоре написали, что в обязанности обвиняемого входило обеспечение продовольствия для российских военнослужащих на Востоке Украины.

Телевизионный пилигрим Порошенко

Порошенко ворвался в прямой эфир телеканала "Рада". Позже он заявил, что не знал о студии, которая там находилась, а думал, что это проход в женский туалет.

"Шахрайзер" Шахова

Народный депутат Сергей Шахов предложил свою кровь ученым для борьбы с COVID-19. Однако ранее он заявил, что вакцинированные еще тяжелее переносят болезнь.

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