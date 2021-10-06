Вести.UA: Тищенко в партии уважают за "турбо жим-жим"
Источник:"Вести.UA" на 24 канале
В Трускавце "слугам народа" присваивали различные номинации. Одиозный Николай Тищенко победил в финальной – она называется "Турбо жим-жим".
О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 6 октября – узнайте в программе.
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Боевики против Саакашвили
Боевики на Луганщине открыли так называемое уголовное дело против Михеила Саакашвили, которого арестовали в Грузии. Что интересно, оккупанты использовали старый и уже давно опровергнутый фейк о "грузинских снайперах на Майдане".
Подозрение Труханову
Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру города Геннадию Труханову. Вместе с ним еще 4 человек. Речь идет о совместном расследовании НАБУ и САП о завладении земельными участками в Одессе.Больше выпусков программы "Вести.UA" можно посмотреть по ссылке.
Выпуск программы "Вести.UA" за 6 октября: смотрите видео