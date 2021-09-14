Вести.UA: Тищенко снова опозорил своего владельца – Зеленского

В "Слуге народа" снова заговорили о возможном исключении Николая Тищенко из фракции. В частности из-за драки с Гео Леросом. Александр Качура сказал, что ему стыдно за коллегу.

О других событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 14 сентября смотрите в программе.

Обратите внимание Пес за коммуналку, "Велюр" Тищенко и ДТП с Юрченко: самые известные скандалы "слуг народа" за 2 года

Первая женщина – олигарх

По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, в Украине появилась первая женщина, которую можно причислить к олигархам. Говорится о Галине Гереге.

Заявления "слуги" Пидласой

. Состояние супругов Александра и Галины Гереги - 1,7 миллиарда долларов.

Депутат Роксолана Пидласа имеет утопические представления о мнении общества. По ее словам, почти 60% украинцев оценивают движение Украины как правильное, хотя эти данные не соответствуют статистике.

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