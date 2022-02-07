Вести.UA: У Лукашенко придумали возвести памятник Путину в Киеве
7 февраля 2022 , 20:13Читати новину українською
Источник:"Вести.UA"
Пропагандист Александра Лукашенко заявил, что Киев надо бомбить ядерными ракетами. А на месте пустыни поставить 300-метровую статую Владимира Путина с лазерами вместо глаз.
О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 7 февраля – узнавайте в программе.
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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 7 февраля: смотрите видео